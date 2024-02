RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Carolina Dieckmann, 45, repercutiu o fim do contrato fixo com a Globo após mais de 30 anos e brincou que agora pode falar com outras emissoras.

Atriz disse ver com normalidade mudança na forma de contratação e que o formato de contrato por obra não se restringe à Globo. "[É] uma coisa que está acontecendo já faz um tempo, o contrato estava assinado há muito tempo, mas a gente já sabia que os modelos de contrato agora são por obra, uma coisa de mercado mesmo, não só da Globo".

Dieckmann ressaltou que mantém boa relação com a emissora. "Não estou sentindo que desfiz um laço porque vai mudar essa coisa de eu ser contratada, mas ao mesmo tempo a Globo continua produzindo o tempo inteiro, ela não mudou isso. A diferença é que antigamente eu ficava em casa recebendo um salário, agora não vou mais. Mas as propostas de trabalho, o que vai vir ou não, continua igual, não muda nada".

Sem projeto previsto no momento, ela brincou que agora fala com outras emissoras, como o SBT. "Não tem nenhum projeto porque acabou de acontecer [a saída do elenco fixo da empresa]. A coisa que mais que muda é que agora posso até falar com o SBT".

Carolina Dieckmann falou com a imprensa nos bastidores do bloco da Preta Gil, que aconteceu no Rio de Janeiro, neste domingo (04). A atriz foi prestigiar a amiga fantasiada de onça.