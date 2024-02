RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu o Rio de Janeiro no fim da tarde deste domingo (4) provocou impactos na cidade. Uma das linhas do BRT teve a circulação interrompida e sirenes de alerta foram ativadas no Complexo da Penha, área mais afetada. O Rio entrou no terceiro nível de alerta em uma escala de cinco.

O Rio passou a registrar chuva forte e ventos de mais de 50 Km/h no final da tarde.

Duas linhas do corretor BRT Transcarioca tiveram a circulação interrompida. As estações Olaria, Vila Kosmos, Santa Luzia e Vila do Carmo estão temporariamente fechadas devido aos alagamentos na região.

A Penha foi o ponto com o maior volume de chuvas. Segundo dados do sistema Alerta Rio, o bairro registrou 36,2 mm de chuva em apenas 1 hora.

Sirenes de alerta da Defesa Civil foram acionadas em diversas comunidades do Complexo da Penha por conta do acumulado de chuvas.

Também foram registrados alagamentos em outros pontos da capital, como na Vila Kennedy, na zona oeste.

O sistema de alerta de cheias do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) decretou alerta máximo em Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por conta da elevação do nível do Rio Botas.

É alto o risco hidrológico no Rio, na Baixada Fluminense e na Região Metropolitana, segundo o Corpo de Bombeiros.

Há possibilidade de inundações e alagamentos no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo.

A capital tem alto risco geológico, com possibilidade de deslizamentos de terra.