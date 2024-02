SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Valeria Valenssa, Globeleza de 1991 a 2004, volta a desfilar no Carnaval do Rio após 20 anos.

"São 20 anos sem desfilar, fazendo apenas presenças pontuais na Sapucaí. Agora volto pela Unidos de Maricá, estreante no grupo de acesso. Não tinha sequer dinheiro para vir aqui. Hoje me emociono muito", disse em entrevista ao gshow.

Ela disse que "não cabe" mais o uso de looks ousados. "Estarei com um vestido vermelho, não cabe mais roupa ousada. Meus filhos não vão desfilar, são discretos".

"Estou muito feliz e emocionada de voltar à Sapucaí, e dessa vez desfilando. O carnaval sempre vai representar 'gratidão'. Sou muito grata por todas as oportunidades, a cada pessoa que lembra de mim na rua. Sempre terei um carinho muito grande por tudo que construí na minha vida, através do carnaval. E agora, depois de tanto tempo, estar desfilando de novo me traz a memória de todos os momentos incríveis que vivi na Avenida", disse Valeria.