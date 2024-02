SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jogador de futebol amador morreu após um acidente de carro com outros dois veículos na noite de sábado (3), em Marzagão (GO).

Glaudo Alves, 28, e sua namorada, Naiara Costa, 24, sofreram um acidente de carro com um caminhão trator e uma BMW. A batida aconteceu na rodovia GO-139, no km 40, em uma zona rural.

O caminhão bateu de frente com o carro do jogador. O trator estava atrás de uma BMW quando o veículo freou de forma brusca. Para não bater na traseira do carro de luxo, o motorista do caminhão trator desviou para pista contrária e colidiu com o veículo conduzido por Glaudo.

O jogador do time Companhia do Espeto, de Goiás, foi encontrado sem vida. Ele e a namorada ficaram presos às ferragens após a batida.

Naiara ficou ferida. A jovem estava com dores torácicas e foi levada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Caldas Novas. Ainda não há informação sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil investiga o acidente. As outras pessoas envolvidas não ficaram feridas.

O time publicou uma nota de pesar. ''Nós da equipe Companhia do Espeto lamentamos a perda de nosso jogador e amigo Glaudo, que partiu deixando um vazio em nossos corações.''