SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trapezista caiu sobre a plateia durante uma apresentação em um circo em Tocantins.

Nas imagens, é possível ver que o artista, identificado como Anderson Silva, cai sobre o público quando a mão dele escorrega do trapézio. Espectadores gravaram o momento do acidente, que aconteceu no sábado (3) em Miramar.

Nem o trapezista e nem o público ficaram feridos, de acordo com circo Mundo Kids. O Samu foi acionado para prestar atendimento ao trapezista. O órgão foi procurado pelo UOL para saber se outras pessoas precisaram de atendimento, mas houve resposta sobre o assunto até o momento.

"Embora [a queda] tenha suscitado preocupações entre os espectadores, felizmente não resultou em ferimentos para o artista nem para o público presente", disse o Departamento jurídico do Mundo Kids, em nota.