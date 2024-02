SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Toffoli determina investigação de ONG, mortes por incêndios florestais no Chile, julgamento de Daniel Alves e outras notícias para começar esta terça-feira (6).

LAVA JATO

Toffoli determina que Transparência Internacional seja investigada por gerir dinheiro da Lava Jato. Procuradores também devem ser alvo de procedimentos.

Ofício da PGR contraria argumento de Toffoli para investigar Transparência Internacional.

CONGRESSO NACIONAL

Lira manda recado ao governo sobre emendas e diz que Orçamento não é só do Executivo. Presidente da Câmara participa de ato que marca a abertura do ano legislativo no Congresso.

Cerimônia no Congresso expõe relação fria entre Lira e Padilha.

MERCADO

Haddad rejeita usar dinheiro do Tesouro para socorrer aéreas. Ministro diz que preço do querosene não justifica alta de passagens de avião.

SUPLICY

Suplicy procura Joesley, da JBS, para apurar 'mesada' de R$ 200 mil que ele diz ter dado a Marta Suplicy. Empresário relatou pagamento em delação premiada; petista diz que ex-prefeita nega.

POLÍTICA

Zema diz que se sente 'convocado' para 2026 e defende mudança no Bolsa Família. Governador afirmou ainda que pretende se encontrar com Lula na viagem que o presidente fará a Belo Horizonte na quinta.

POLÍTICA

Uso mundial de deepfakes para manipular eleições avança, e áudio é maior risco. Segundo relatório da Freedom House, IA generativa foi usada para tentar influenciar política em ao menos 16 países em 2023.

AMÉRICA LATINA

Mortes provocadas por incêndios florestais no Chile superam 120. Presidente decreta estado de emergência e afirma que número de vítimas pode aumentar.

País convive com focos de fogo, vaivém de helicópteros e estradas fechadas.

MUNDO

Rei Charles 3º recebe diagnóstico de câncer, diz Palácio de Buckingham. Monarca de 75 anos faz tratamento para próstata aumentada desde o mês passado.

ESPORTE

Vítima, amiga e prima detalham noite do suposto estupro em julgamento de Daniel Alves. Uma das jovens diz que relação não foi consensual e que jogador teve 'atitude nojenta'; denunciante presta testemunho, mas de forma reservada e atrás de um biombo.

PADRE JÚLIO

Arquidiocese diz que abrirá investigação sobre padre Júlio para buscar 'a verdade'. Circunscrição eclesiástica aponta 'suposto novo fato de abuso sexual'; procurada, a defesa do padre ainda não se manifestou.

COTIDIANO

Grupo Silvio Santos empareda Arcos do Beco do Teatro Oficina. Entidade do dono do SBT diz que teve decisão judicial autorizando a obra.

TELEVISÃO

Comandante Hamilton deixa parceria com Datena e estará em novo programa do SBT. Repórter aéreo atuava nas duas emissoras, mas ficará apenas na emissora de Silvio Santos daqui para frente.

SAÚDE

Mulher perde o lábio superior após fazer preenchimento com PMMA. Mariana Michelini pensou que o procedimento seria feito com ácido hialurônico; em dezembro ela passou pela primeira cirurgia de reconstrução.

CARNAVAL

Nova queridinha do Carnaval, Xeque Mate espera crescimento de 700% nas vendas. Empresa mineira aposta em ambulantes como principal estratégia de vendas.