SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um miliciano foi morto na manhã desta terça-feira (6) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Tauã de Oliveira Francisco, conhecido como Tubarão, estava escondido em uma casa. A Polícia Civil diz que ele atirou contra agentes, que revidaram.

Tubarão foi atingido por disparos e socorrido ao Hospital da Posse, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava sozinho no local, afirmou o delegado Mauro César, da Divisão de Homicídios da Baixada, à imprensa. Nenhum policial ficou ferido.

A polícia faz uma operação contra a Milícia do Tubarão, que atua em Nova Iguaçu, Itaguaí e Seropédica. Na segunda (5), a polícia prendeu três suspeitos de integrarem a milícia.

As investigações apontam que o grupo de Tubarão estava em confronto com a milícia de Zinho na zona oeste do Rio. Tubarão fazia parte da milícia de Zinho até dezembro de 2022, mas os dois se tornaram rivais em 2023, segundo informações do jornal O Globo.

Zinho liderou a maior milícia da zona oeste do Rio. Ele estava foragido desde 2018, mas foi preso em dezembro após se entregar à Polícia Federal.