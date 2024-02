SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira (6) que uma idosa de 104 anos morreu em decorrência da dengue em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Até o dia 3 de fevereiro, a pasta confirmou quatro óbitos no estado ?sendo dois em Pindamonhangaba, um em Bebedouro e um em Guarulhos.

Neste período, foram confirmados 29.386 casos de dengue em São Paulo. No mesmo intervalo no ano passado, 19.094 casos haviam sido confirmados, com 24 óbitos.

O governo de São Paulo anunciou a formação de um COE (Centro de Operações de Emergências) para monitoramento e coordenação de ações de combate à dengue no estado.

O plano estadual de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, deve incluir campanhas educativas e de comunicação, investimento de R$ 12 milhões em testagem e o repasse de R$ 200 milhões a prefeituras paulistas ao longo do ano.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez um alerta na noite desta terça-feira (6) para o aumento de casos de dengue no país. Em pronunciamento nacional, ela afirmou que a situação de emergência exige uma mobilização de toda a população, além de governo federal, governadores e prefeitos.