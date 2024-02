SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estudantes selecionados na primeira chamada do processo seletivo de 2024 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) têm até esta quarta-feira (7) para fazer a matrícula na instituição de ensino superior para a qual foram admitidos.

Os candidatos aprovados na chamada regular precisam entregar a documentação necessária para a matrícula na instituição de ensino, seja por meio virtual ou presencialmente, de acordo com o determinado pela instituição.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Sisu 2024 ofertou 264.181 vagas em 6.827 cursos de graduação de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o país.

Esta quarta também é o último dia para os candidatos não selecionados na chamada regular manifestarem interesse em participar da lista de espera. Eles podem se inscrever para a primeira ou a segunda opção de curso escolhida em sua inscrição no Sisu.

Para isso, devem acessar o sistema no portal do Sisu e, em seu boletim, clicarem no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera. O sistema emitirá uma mensagem confirmando a inscrição.

Segundo o Inep, a convocação dos candidatos inscritos na lista de espera para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino. Desta forma, os candidatos precisam acompanhar as convocações diretamente na instituição para a qual tenha manifestado interesse.

"A lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano de 2024 pelas instituições públicas de educação superior participantes para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular", informa o MEC (Ministério da Educação e Cultura).

A convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições será em 16 de fevereiro.