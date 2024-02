SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) realizou nesta quarta-feira (7) uma operação focada em combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no mercado de pagamentos para plataformas de apostas e investimentos no exterior.

Agentes federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e ordens de bloqueio de bens em Curitiba (PR), Campinas (SP) e Capital paulista, com potencial de atingir R$ 620 milhões. As ações foram autorizadas pela 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre e miram pessoas envolvidas nas transações financeiras das operações, especialmente por meio de fraudes cambiais.

O principal investigado, um brasileiro residente no Uruguai, comandava um grupo de empresas em Santana do Livramento, movimentando cerca de R$ 15 bilhões entre 2019 e 2023. Esse grupo intermediava pagamentos para casas de apostas e plataformas de investimento estrangeiras, usando métodos informais de envio e lavagem de dinheiro, com colaboradores no Brasil, Argentina e Espanha.

A maior parte das remessas para o exterior ocorria informalmente, via dólar-cabo ou criptomoedas, com um fundo estrangeiro responsável pela compensação de pagamentos. Paralelamente, uma exchange (plataforma de criptoativos) de criptomoedas auxiliava na remessa informal de valores ao exterior. O grupo também usava o mercado de câmbio formal para aparentar regularidade nas operações, com uma corretora e um banco de câmbio sob investigação.

Empresas não vinculadas diretamente à organização eram utilizadas para movimentar parte dos recursos, driblando os controles dos bancos e dissimulando as transações. Há suspeitas de que essas transações financeiras eram utilizadas para lavar dinheiro de atividades como estelionato eletrônico e tráfico de drogas.