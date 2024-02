SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) de Cotia, na Grande São Paulo, matou um inspetor a tiros, baleou um subcomandante e na sequência se suicidou em uma base da corporação, na manhã desta quarta-feira (7).

De acordo com informações da Prefeitura de Cotia, o crime foi cometido com uma arma de uso pessoal, após uma discussão a respeito de um documento exigido para a manutenção do porte de arma de agente de segurança.

"O desentendimento teria sido motivado pela não apresentação de um certificado necessário para a manutenção de seu porte de arma (conforme exigência da Polícia Federal) e, portanto, ele estaria cumprindo serviço operacional. Os disparos foram feitos por uma arma pessoal, que estaria guardada em seu carro particular", afirmou a prefeitura, em nota.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que o caso é investigado e que o local do crime passará por perícia.

A discussão inicial ocorreu entre o guarda e o subcomandante, e o inspetor então teria tentado apaziguar a situação, quando ambos foram baleados pelo GCM, ainda segundo a prefeitura.

O subcomandante, identificado como Luciano Stephano de Oliveira Leite, foi socorrido e seguia internado na tarde desta quarta-feira. O nome do inspetor que morreu não foi divulgado.

"Toda nossa solidariedade aos amigos e familiares neste momento de tanta tristeza. Nos colocamos à disposição no que for necessário para esclarecer o que ocorreu e, sobretudo, para dar apoio aos familiares dos nossos guardas", publicou o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), nas redes sociais.

SUICÍDIO - ONDE BUSCAR AJUDA

A recomendação dos especialistas é que a pessoa busque qualquer serviço médico disponível

PRONTO-SOCORRO PSIQUIÁTRICO

Ideação suicida é emergência médica. Caso pense em tirar a própria vida, procure um hospital psiquiátrico e verifique se a unidade tem pronto-socorro. Na cidade de São Paulo, há opções como o Pronto-Socorro Municipal Prof. João Catarin Mezomo, o Caism (Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental) e o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.

NPV (NÚCLEO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA)

Os NPVs são constituídos por ao menos quatro profissionais dentro das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e de outros equipamentos da rede municipal. Para acolher e resguardar as vítimas, os núcleos atuam em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

CVV (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA)

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188, e também por chat, via email ou diretamente em um posto de atendimento físico.

Mapa da Saúde Mental

O site, do Instituto Vita Alere, mapeia serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos. Também oferece cartilhas com orientações em saúde mental.