SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma motorista de van escolar foi assassinada na manhã desta quinta-feira (8) em São Paulo. De acordo com as informações da Polícia Militar, ela foi atingida com um tiro na cabeça quando saía para trabalhar.

O crime ocorreu por volta das 5h50, na avenida José de Brito de Freitas, na Casa Verde, zona norte da capital paulista.

Ninguém foi preso até o momento.

A condutora foi atingida pelo disparo no estacionamento em que guardava a van, logo após entrar para pegar o veículo e iniciar o dia de trabalho. Segundo a polícia, não havia ninguém no local e ela tinha a chave do estabelecimento.

Um vizinho acordou com o disparo e acionou a PM e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O socorro chegou e constatou a morte da condutora ainda no estacionamento.

Segunda a PM, nenhum pertence da vítima foi levado.

A área está preservada para o trabalho da perícia e a polícia procura por imagens de segurança na região que possam auxiliar no esclarecimento da autoria do crime, que será registrado no 13º DP (Casa Verde).

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi procurada na manhã desta quinta, mas não respondeu até a publicação deste texto