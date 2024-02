SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi confirmado a primeira morte por dengue da cidade de São Paulo em 2024. Até agora, o estado têm seis óbitos registrados, de acordo com o Painel de Monitoramento da administração estadual.

Até quarta-feira (7), foram registrados 34.995 casos da doença no estado, com 31.312 registros em investigação. A plataforma indica que os principais sintomas foram febre, mialgia e cefaleia.

Nesta semana também foi confirmado uma morte em Guarulhos, sendo a primeira morte pela doença na Grande São Paulo.

Na última terça-feira (6), o estado anunciou a formação de um COE (Centro de Operações de Emergências) para monitoramento e coordenação de ações de combate à dengue no estado. O objetivo é identificar, a partir da evolução do cenário epidemiológico, as regiões prioritárias para o controle da doença.

O plano estadual de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, deve incluir campanhas educativas e de comunicação, investimento de R$ 12 milhões em testagem e o repasse de R$ 200 milhões a prefeituras paulistas ao longo do ano.