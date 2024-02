RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Recife e Olinda terão nesta quinta-feira (8) os eventos de abertura do Carnaval. Na capital pernambucana, que abre a festa pela primeira vez numa quinta, a principal atração da noite é o cantor Gilberto Gil. No solo olindense, Alceu Valença é um dos que se apresentam.

No Recife, o evento de abertura acontece no Marco Zero, no Recife Antigo, principal polo da folia na cidade. A partir das 15h, dezenas de afoxés se reúnem no Boulevard da avenida Rio Branco para a cerimônia Ubuntu.

A noite conta ainda com um inédito encontro entre o Olodum e o Tumaraca. Na sequência, Louise, filha de Chico Science, um dos homenageados do Carnaval do Recife em 2024, apresenta o espetáculo Recife Cidade do Mangue, em reverência ao cantor morto em 1997, com participações de Karina Buhr e Toca Ogan, além de Céu.

A noite terá ainda shows de Gilberto Gil e de Raphaela Santos, uma das representantes do brega, ritmo que tem ganhado mais espaço nos últimos anos no Carnaval pernambucano.

O Recife tem ao todo 49 polos de Carnaval, incluindo a Praça do Arsenal, que também fica no Recife Antigo e é uma alternativa ao Marco Zero. A programação completa de cada polo está disponível no site da prefeitura.

Na sexta (9), Dia do Frevo, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Chico César e Almério se apresentam. A Orquestra Frevo do Mundo, por sua vez, trará ao palco nomes como Arnaldo Antunes, Martins e Uana. A principal atração da noite é Ludmilla. A noite será encerrada por Priscila Senna.

A noite do sábado (10) terá shows de nomes locais e nacionais como Nena Queiroga, Vanessa da Mata, Marcelo Falcão, Luísa Sonza e o espetáculo Recife Capital do Brega, encontro que reunirá nomes do ritmo local.

Durante o dia, o sábado é comandado pelo Galo da Madrugada, que terá 30 trios elétricos com diversos artistas nas ruas do Centro do Recife. O maior bloco de Carnaval do mundo homenageia, neste ano, o cantor Reginaldo Rossi, cuja morte completou dez anos em dezembro de 2023.

O tradicional domingo (11) do samba no Marco Zero terá Karynna Spinelli, Mart'nália, Mumuzinho, Dilsinho e Thiaguinho. A segunda (12), dedicada ao rock, marcará a volta do Nação Zumbi ao Marco Zero, além Matuê, Paralamas do Sucesso e Pitty.

A terça-feira (13) terá show de Lia de Itamaracá, uma das homenageadas da festa, e apresentações de Lenine e Spok, Alceu Valença, Elba Ramalho, Samuel Rosa e o Orquestrão.

OLINDA

A abertura da festa em Olinda, também nesta quinta-feira, terá um cortejo especial com os Patrimônios Vivos de Pernambuco: O Homem da Meia-Noite, Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos e a troça Cariri Olindense.

A concentração do desfile começa às 17h, nos Quatro Cantos. Às 18h, segue em direção à praça do Carmo, principal polo festivo em Olinda. Às 19h, Ed Carlos abre a noite de shows, que seguem até o início da madrugada com nomes como Maciel Salú, Nação Zumbi e, por fim, Alceu Valença.

Assim como em 2023, a Prefeitura de Olinda terá em 2024 uma noite dedicada ao ritmo essencialmente pernambucano: o brega. Na sexta-feira, o palco da Praça do Carmo tem as apresentações da banda Labaredas, Kelvis Duran, MC Sheldon, Priscila Senna e Raphaela Santos.

Até a terça (13), a cidade terá centenas de agremiações, blocos e troças e nove polos multiculturais com palcos. Um dos principais blocos do Carnaval de Olinda, o Eu Acho é Pouco desfila no sábado a partir das 9h, com concentração na praça Laura Nigro. O dia também terá o desfile da Ceroula de Olinda, às 16h, e termina com o calunga mais famoso do Carnaval, o Homem da Meia-Noite, que, neste ano, homenageia os povos originários.

O Carnaval de Olinda de 2024 tem homenageados o catador de materiais recicláveis e artesão Reginaldo da Paz e o servidor público Lord de Olinda (in memoriam).