RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla encerrou o bloco O Fervo da Lud uma hora mais cedo nesta terça-feira (13). O calor excessivo fez foliões passarem mal. "O clima a gente não consegue controlar", desabafou a cantora.

Os meteorologistas já previam que o calor fosse se intensificar durante o período de folia na capital fluminense.

Segundo o Climatempo, as temperaturas vão bater acima da média para esta época do ano na Região Metropolitana do Rio.

A máxima nesta terça de Carnaval é de 41°C. De acordo com a previsão, o tempo poderá mudar ao final do dia, mas ainda não há previsão de chuva para hoje.