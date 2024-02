RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vagalume O Verde vai medir as horas de emissão de gases poluentes dos geradores dos trios elétricos. O bloco se concentra desde às 8h na rua Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Enquanto aquecem para seguir o cortejo, foliões também podem calcular a emissão de carbono emitida pelo transporte usado para chegar até o bloco.

Há um QR Code no trio onde o folião aproxima o seu celular na imagem, e abre uma tela perguntando qual o transporte usado para chegar até o bloco e quantos quilômetros foram percorridos. O sistema então calcula o quanto foi gerado de emissão de CO2 ao meio ambiente deste folião.

A ideia, segundo os organizadores é que a pessoa tenha uma visão clara do impacto ambiental de suas escolhas.

Além disso, o folião pode ainda reverter seu consumo realizando um pix equivalente à quantidade do carbono gerado para a ativação do plantio de mudas nativas para mata atlântica.

"É psicológico o calor", diz um dos puxadores do bloco Vagalume O Verde que desfila nesta manhã (13) no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Nem as árvores da região do horto da cidade está amenizando o calor de 40ºC. A todo momento, os músicos que dão ritmo ao cortejo anunciam uma pequena pausa para beber água.

Para ajudar os foliões, a Eduarda Magalhães, 25, improvisou um regador na tentativa de refrescar o povo. A atitude solidária foi logo seguida pelas colegas que trabalham com ela fazendo a distribuição de brindes de uma das empresas patrocinadoras do bloco.

"Eu estou daqui de dentro do cordão vendo o pessoal desesperado de calor, então estou tentando ajudar. Acho que hoje é o dia mais quente do Carnaval até agora", disse a benfeitora Eduarda.

E não é só uma sensação dela. Os meteorologistas já previam que o valor fosse se intensificar durante o período de folia na capital fluminense.

Segundo o Climatempo, as temperaturas vão bater acima da média para esta época do ano na região metropolitana do Rio.

A máxima nesta terça de Carnaval é de 41°C. De acordo com a previsão, o tempo poderá mudar ao final do dia, mas ainda não há previsão de chuva para hoje.