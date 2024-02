SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval no entorno do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, passou a contar com uma mangueira de alta pressão para refrescar os foliões do calor nesta terça-feira (13). É o primeiro dia que o local conta com essa ação, a pedido da prefeitura da capital.

O serviço é feito pela empresa contratada para a limpeza do local, destinado a megablocos, que hoje recebe o Galo da Madrugada paulistano. A água jogada sobre o público é potável, segundo funcionários da empresa.

No domingo, durante o show da cantora Pabblo Vittar no Ibirapuera, foliões passaram mal por causa do calor e do aperto no meio da multidão. O hidrante foi instalado no local nesta terça.

O funcionário que jogou água no público foi ovacionado. A banda no trio elétrica tocou o clássico "Água Mineral", de Carlinhos Brown, em sua homenagem.