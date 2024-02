SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Georgia Chaves desfilou para a Portela no Carnaval do Rio de Janeiro. A musa, que é rainha de bateria da Feitiço Carioca, recebeu críticas por sua performance na avenida e por ter um corpo "fora do padrão".

Vídeos da performance de Georgia na Sapucaí viralizaram nas redes sociais. "Nada de samba no pé. Precisa aprender", criticou um internauta. "Isso não é corpo real", escreveu outra.

Georgia resolveu responder os comentários, relembrando toda a sua trajetória até o desfile. "13 anos de Carnaval, 8 anos de Sapucaí, e meu primeiro como Destaque no grupo especial na maior campeã do Carnaval carioca", pontuou.

Ela disse que está feliz pois seu nome estará sempre marcado na história do Carnaval, independente da opinião popular. "Eu estou bem comigo, eu só rio e aproveito meu tempo para agradecer a todas as mensagens que merecem ser respondidas. O padrão do carnaval é o samba no pé".