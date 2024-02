SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar proibiu a entrada de sombrinhas, item típico do Carnaval de Pernambuco, no bloco Galo da Madrugada, que acontece em São Paulo nesta terça-feira (13).

Segundo apurado pela reportagem, os seguranças do local não estavam deixando os foliões entrarem com o item. A organização do evento tentou burlar a proibição, e acabou tendo bons resultados.

Depois de duas horas após o início do desfile, a PM passou a permitir a entrada da sombrinha. "Eles liberaram agora. Uma hora eles liberaram e outra não. No show do Alceu Valença tinham permitido. Há muita desorganização. O que é para pegar eles não pegam", ironizou um funcionário da segurança, que pediu para não ser identificado.

À reportagem, Osvaldo Pereira da Silva, de 36 anos, chegou um pouco mais tarde e conseguiu entrar com o guarda-chuva. "Não estavam liberando. Agora deixaram", explicou ele à reportagem.

A publicitária e empresária Josi Oliveira, de 35 anos, lamentou a decisão inicial da PM: "Olha, eu não gostei, porque vi outras pessoas, como o meu amigo, que entrou com uma espada de pirata. Qual seria a diferença entre um e outro? Mas a gente respeita. Se eles enxergam uma segurança a mais... afinal de contas, a gente precisa prezar pela segurança também."

Luiz Roberto, pernambucano de 23 anos, estudante da USP, disse entender a posição da PM: "Pensar no frevo e em Pernambuco sem pensar na sombrinha, não dá, não tem como. Mas eu também entendo a posição deles."