OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - É da Pitombeira dos Quatro Cantos, bloco tradicional de Pernambuco, um dos hinos que mais emociona e ecoa durante os dias de folia em Olinda. Um dos trechos diz assim: "se a turma não saísse, não havia Carnaval." Versos que reafirmam o caráter popular e democrático do Carnaval de rua e da história da própria Pitombeira.

O bloco realizou no final da manhã desta terça (13) sua última saída no Carnaval. Como sempre, uma multidão acompanhou o bloco do Largo do Amparo até a sede, localizada próximo à histórica Praça do Carmo. O calor de mais de 30°C, o sol e o aperto viram detalhes para o folião apaixonado.

Este ano, para seu 77° desfile, a Pitombeira decidiu homenagear seus antecessores de 1974 com o mesmo tema, "Horóscopo". Para o presidente Hermes Neto, a emoção de poder render esse tributo com vários pitombeirenses da época presentes é indescritível.

"A história da Pitombeira é essa. Reconhecer que fez por ela! E esse Carnaval é ainda mais especial porque é nosso primeiro como Patrimônio Vivo do Estado. Muita muita emoção mesmo", complementou.