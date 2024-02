SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funk tomou conta da avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, nesta terça-feira de carnaval. Quem conduz a festa é a cantora carioca Pocah, trazendo seu bloco pela primeira vez à capital paulista.

Embalados pelo ritmo dançante, foliões repetiam passos em sincronia e entoavam refrões como "avisa lá, quem manda nessa porra acabou de chegar" e "ninguém manda nessa raba". Ao cantar esta última, Pocah pediu coro especial das mulheres presentes.

O megabloco demonstra como o funk se consolidou no roteiro do carnaval de São Paulo. Segundo a organização do bloco, o público estimado é de 500 mil pessoas.

"Eu sempre participo do Carnaval e acho que o funk combina muito com a festa", avalia a foliã Vanessa Silva, 42, que veio de São Miguel Paulista, na zona leste, para curtir a festa. "Eu adoro a Pocah e ainda não tinha visto ela ao vivo, estou gostando muito".