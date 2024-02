SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O cantor Durval Lelys fez um desfile aberto ao público nesta terça-feira (13) no circuito do Campo Grande, em Salvador, e emendou uma série de sucessos em seu trio elétrico Dragão da Folia.

Acompanhado por uma multidão de foliões, Durval exaltou o Carnaval do centro da cidade.

"O Carnaval de rua mais gostoso do planeta é o Carnaval pipoca", disse o cantor, que defendeu uma festa mais aberta e democrática.

No trio, Durval relembrou sucessos de sua carreira no Asa de Águia como "Dança do Vampiro" e "Com Amor".

Nesta terça-feira, o circuito do Campo Grande terá desfiles sem cordas de artistas como Ivete Sangalo, Saulo e Daniela Mercury.