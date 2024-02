SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sucessivas interrupções, motivadas por brigas e pela insistência de foliões em permanecerem em cima de banheiros químicos, a cantora Pocah decidiu encerrar o seu bloco antecipadamente, por volta das 16h40.

"Pela segurança de vocês mesmos eu vou ter que encerrar o bloco. Já fiz tudo o que eu podia, mas vocês não saber curtir na tranquilidade", disse ela, que na sequência agradeceu o público presente.

Foliões ignoram pedidos e vaias e continuam sentados em cima de banheiros químicos no bloco da Pocah. Diversas cabines foram danificadas ao longo do evento.

Houve ainda episódios de furto. Após o término do bloco, foliões foram cercados e tiveram pertences tomados por grupos de jovens quase em frente ao trio elétrico, que estava estacionado. A cena foi presenciada pelos cordistas que separavam o carro de som do público. As testemunhas disseram ter presenciado furtos de celulares, bolsas e carteiras, além de agressões, inclusive contra um cadeirante.

Os trabalhadores tiveram dificuldade para conter as confusões, que tumultuaram a dispersão.