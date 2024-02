SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando quatro quesitos para serem apurados, a escola Estrela do Terceiro Milênio lidera o Grupo de acesso do Carnaval de São Paulo.

A agremiação do Grajaú, na zona sul, rebaixada do Grupo Especial no ano passado, tem 149,9 pontos contra 149,7 da Colorado do Brás, segunda colocada e que também sobe, caso a classificação termine assim.

A Unidos de Vila Maria é a terceira, com 149,5 pontos.