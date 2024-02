SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diego Motta e Natália Lago, casal de mestre-sala e porta-bandeira nota dez pela Mocidade Alegre -campeã do Carnaval Paulista-dizem estar espantados com seu desempenho no sambódromo do Anhembi.

"É difícil acreditar. Essa é a prova de que tudo feito com amor dá muito certo", disse Natália durante comemorações na quadra da escola, no bairro do Limão (zona norte da capital) durante a noite desta terça-feira (13).

O casal foi escolhido em concurso interno no último ano e teve como desafio manter a tradição da agremiação, chamada de Morada do Samba, de apresentações perfeitas de seus casais. Nos últimos anos, todos saíram da avenida com nota máxima.

"E ainda temos muitos carnavais pela frente para fazer trabalhos ainda melhores", ressaltou Natália.