SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva intensa que atingiu São Paulo e a região metropolitana na noite de terça-feira (13) derrubou parte do muro do cemitério do Araçá, causou pontos de alagamentos, e deixou as cidades de Cotia, Itapevi e Carapicuíba debaixo d'água. Duas pessoas são procuradas em Suzano.

Parte do muro, nos fundos do cemitério do Araçá, no Pacaembu, caiu na rua Monsenhor Alberto Pequeno, na altura do número 28. Ninguém ficou ferido, mas a via foi tomada por barro e por destroços.

Não é a primeira vez que a construção cede em razão de chuva. A via está interditada e não há previsão de quando será liberada para o tráfego.

A Cortel, concessionária que administra o cemitério, afirmou que a queda do muro não causou danos às sepulturas. A concessionária isolou o local e afirmou que está tomando as providências para reconstrução do muro. "A concessionária ressalta que o muro passou por uma reforma ainda em 2021, durante a gestão da Prefeitura de São Paulo, que já enviou engenheiros para avaliação da área", afirmou.

A Prefeitura de São Paulo afirmou que a Secretaria Municipal das Subprefeituras enviou equipes de limpeza, que estão no local, para a desobstrução das vias que foram atingidas.

Desde às 4h47, a rua Monsenhor Alberto Pequeno está bloqueada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Há opção de desvio, sentido Sumaré, pela pelas Rua Itatinga, Rua Cássio Martins Vilaça, Rua Senador João Lira e Rua Itapitangui, retornando na Rua Almirante Pereira Guimarães.

A forte chuva que atingiu a região metropolitana causou diversos transtornos.

São Paulo ainda tem cinco quatro pontos de alagamentos intransitáveis, uma no complexo viário Arieta Calfat Khoury, um na pista expressa da marginal Tietê, e dois na avenida Cruzeiro do Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados 16 chamados para queda de árvores, 16 para alagamentos e 10 solicitações para desabamentos e desmoronamentos.

Segundo a Defesa Civil, durante a noite de terça um veículo foi arrastado para dentro de um córrego às margens da estrada Antônio Jorge. Duas pessoas estavam no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e faz buscas no local.

As fortes chuvas registradas na noite desta terça deixaram três municípios da região metropolitana de São Paulo debaixo d'água. Cotia, Itapevi e Carapicuíba, têm diversos pontos de alagamentos. Algumas regiões estão intransitáveis.

Há relatos de diversas residências que foram invadidas pela água e pelo barro. Moradores passaram a noite em claro tentando evitar prejuízos. Ainda assim, móveis, roupas, alimentos e documentos foram perdidos.

De acordo com a Defesa Civil do estado, foram registrados altos índices de precipitação nos municípios atingidos. Em Cotia, por exemplo, foram 165 mm, em Itapevi foram 100 mm, e 101 mm em Carapicuíba.

A Prefeitura de Carapicuíba afirmou que as equipes da Secretaria de Obras e Defesa Civil estão nas ruas trabalhando.

As prefeituras de Itapevi e Cotia não responderam aos questionamentos.