SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro escolas de samba entraram com um recurso na Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio) para pedir penalização à Viradouro por conta da comissão de frente. O movimento é encabeçado pela Imperatriz Leopoldinense e pela Grande Rio, que competem pelo título contra a escola de Niterói.

Elas alegam que a Viradouro descumpriu a regra de apenas 15 componentes visíveis. A Liesa, no entanto, afirmou que os recursos foram aceitos pela liga, mas só serão analisados na quinta-feira. Ou seja, não haverá punição da escola em relação às notas.

"Todos os recursos foram aceitos e serão analisados e respondidos até amanhã, quando faremos reunião com as escolas que voltarão para desfilar no sábado", disse o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro.