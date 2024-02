SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após vencer a Série Ouro e conquistar a vaga no Grupo Especial, a escola Unidos do Porto da Pedra, do bairro de São Gonçalo, ficou em último lugar na apuração do Carnaval do Rio de Janeiro 2024, nesta quarta-feira (14), na Cidade do Samba, e voltará ao grupo de acesso em 2025.

Fundada em abril de 1978, a escola é representada pelas cores vermelho e branco e foi rebaixada em 2012, último ano em que havia disputado o Grupo Especial.

No desfile deste ano, a Porto da Pedra enfrentou alguns problemas que acabaram atrapalhando bastante sua apresentação. Prova disso foram as notas atribuídas pelos jurados. Das 36 notas dadas, apenas três 10: em alegorias e adereços e duas em samba-enredo.

Logo na entrada da Marquês de Sapucaí, na curva da avenida Presidente Vargas, um dos carros arrastou uma grande de proteção e atingiu uma mulher, que sofreu escoriações. O veículo precisou tirar uma parte para entrar na avenida e, por isso, um buraco se abriu no desfile.

Outro percalço foi a movimentação do último carro. A alegoria, que representava um teatro de marionetes, iniciou o desfile lento e precisou acelerar para cumprir o tempo. O atraso causou outro buraco na avenida.

A Porto da Pedra teve o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", inspirado no almanaque escrito em 1594 por Jerônimo Cortés. A obra, escrita na Europa, reúne sabedorias populares sobre temas como a natureza, a medicina e a agricultura.