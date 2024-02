SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fuga em prisão de segurança máxima no Rio Grande do Norte, nova ameaça nuclear de Putin, Tarcísio diz que irá a ato com Bolsonaro e outras notícias para começar esta quinta-feira (15).

VIOLÊNCIA

Dois presos escapam em Mossoró (RN), na primeira fuga de penitenciária federal no país. Sistema foi inaugurado em 2006 e tem cinco unidades; PF foi acionada pelo Ministério da Justiça para apurar responsabilidades da ocorrência.

COTIDIANO

Suspeito de chefiar PCC emprestou R$ 300 mil para Vai-Vai desfilar em 2022. OUTRO LADO: Escola de samba diz que procedimento é legal e que outros diretores deram dinheiro; ex-diretor nega ser de facção.

CARNAVAL

Com enredo de mitologia africana, Viradouro conquista Carnaval 2024 do Rio de Janeiro. Escola de Niterói saudou o vodum serpente e levou luz e inovação para o desfile na Sapucaí.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula chega ao Egito em meio às negociações de paz em Gaza. Presidente visita pirâmides e a Grande Esfinge em dia sem agenda oficial; na quinta terá encontro com ditador egípcio e fará discurso na Liga Árabe.

FGTS

Governo Lula quer liberar FGTS Futuro para a compra da casa própria. Iniciativa pode aumentar a capacidade de pagamento das prestações pelo trabalhador em 8%.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Tarcísio diz que irá a ato com Bolsonaro após novas revelações golpistas de ex-presidente. Governador de SP afirma a emissora que estará ao lado de ex-mandatário, 'como sempre estive'.

FORÇAS ARMADAS

Planos golpistas envolviam filho de general na Abin; Clube Militar silencia.General Sérgio Carneiro teve filho implicado em fala de Heleno sobre infiltrar agentes em campanhas de 2022.

PLANETA EM TRANSE

Quase metade da amazônia caminha para ponto de inflexão rumo ao colapso até 2050, diz pesquisa. Estudo liderado por cientistas brasileiros aponta perda de resiliência da floresta com secas extremas e desmatamento.

GUERRA DA UCRÂNIA

Biden informa Congresso sobre nova ameaça nuclear de Putin. Revelação ocorre em meio a pressão da Casa Branca pela aprovação de apoio à Ucrânia.

COTIDIANO

'Foi como se o chão sumisse', diz morador de prédio esvaziado em Praia Grande. Empresa responsável pela obra diz que enviou engenheiros e técnicos ao edifício para verificar causas de danos em colunas.

CELEBRIDADES

Após curtirem Carnaval juntas, Lucy Alves e Indira Nascimento confirmam namoro. Atrizes de 'Travessia' estiveram juntas na Sapucaí na última segunda-feira (12).

MERCADO

Mercado brasileiro de bicicletas encolhe após pico no começo da pandemia. Elétricas seguram faturamento das lojas; associação espera retorno ao crescimento em 2024.

ATLETISMO

Após pista ser destruída, governo de SP cancela locação do estádio do Ibirapuera para corrida de carros. Confederação de atletismo e campeão olímpico criticaram evento no local; gestão promete reforma.