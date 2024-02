SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz e modelo Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, de 22 anos, morreu após ser atropelada no acostamento da GO-217, em Piracanjuba, no sul de Goiás, na terça-feira (13).

QUEM ERA A MODELO?

Nas redes sociais, Kamylla usava o nome artístico de Mila Maria. Além de atriz e modelo, ela contou no Instagram que também trabalhava como social media.

A última publicação de Kamylla falava de sua relação com a rede social. Ela via a plataforma como um diário "repleto das memórias que compõem as etapas de nossa vida".

Em um post do dia 2 de fevereiro, a modelo contou sobre seu trabalho como comunicadora. "Como publicitária e atriz, mergulhei de cabeça no mundo vibrante da publicidade e influência digital, para mim, estar em movimento não é opção, é necessidade", disse ela.

Kamylla também costumava mostrar as viagens que fazia pelo Brasil. "Fico frustrada por pensar que o lugar onde estou hoje, não é onde eu gostaria de estar, mas também já percebi que nunca imaginei que fosse possível chegar até aqui", escreveu ela em um vídeo das paisagens do Rio de Janeiro.

A artista também gravava pequenos trechos de atuação e postava nas redes sociais. Um tema recorrente nos roteiros da jovem era o amor.

Seguidores e amigos de Kamylla lamentaram sua morte nos comentários das publicações. "Excelente profissional, estudante e pessoa", disse um usuário da web. "Sempre vamos lembrar de você, da sua luz e alegria", falou outro. "Me fascinava com sua coragem e determinação", comentou um terceiro.

A jovem de 22 anos voltava de Caldas Novas para Goiânia quando o acidente aconteceu. As informações são da Polícia Militar de Goiás, segundo a TV Globo.

Kamylla Cristina Rosa de Oliveira teria descido do carro após identificar um problema em uma das rodas. Ela foi atropelada no acostamento da rodovia.

O motorista que a atropelou não prestou socorro e fugiu. O Samu foi acionado, mas constatou que a modelo morreu no local.

O autor ainda não foi identificado, informou a Polícia Civil de Goiás. A corporação esclareceu que já foi solicitada a perícia. A polícia não detalhou se havia mais pessoas no carro com a vítima.

O enterro de Kamylla foi realizado nesta quinta-feira (15) cemitério Parque Memorial, em Goiânia.