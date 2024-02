SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Goiás prendeu, na quarta-feira (14), cinco pessoas suspeitas de terem furtado um shopping de Goiânia.

Os produtos foram avaliados em R$ 20 mil. Em um vídeo publicado pela Polícia Militar, é possível ver ao menos 15 caixas de produtos da marca Lego sendo recolhidos. Também foram encontrados camisetas, peças íntimas e perfumes.

O grupo se autodenominava especialista nesse tipo de roubo. Os dois homens e as três mulheres eram de Manaus (AM) e confessaram ter viajado por diversos estados do país para praticar o crime, segundo a Polícia Militar.

A quadrilha estava no setor Norte Ferroviáro, em Goiânia, quando foi presa.

A reportagem tenta contato com o shopping e com as lojas. O espaço segue aberto para manifestação.