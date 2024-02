SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de duas horas circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações em decorrência de falhas elétricas, as linhas 2-verde e 3-vermelha do Metrô, além da 5-lilás da ViaMobilidade voltaram a operar normalmente por volta das 9h desta sexta-feira (16) em São Paulo.

A linha 2-verde do Metrô operou com problemas desde às 7h e afetou a locomoção da população de São Paulo que necessitava do transporte sobre trilhos.

Em razão da falha operacional, a linha 3-vermelha também foi afetada e operou com velocidade reduzida.

De acordo com a companhia, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Tamanduateí e Vila Prudente por falta de energia na estação Tamanduateí. Segundo o Metrô, a subestação que alimenta a estação parou de funcionar, por volta das 7h. Equipes de manutenção trabalharam no local, e o problema foi solucionado por volta das 9h, mas os passageiros ainda enfrentam os reflexos da falha.

Na sequência, por volta das 8h, a linha 5-lilás da ViaMobilidade também enfrentou falha elétrica, no trecho entre as estações Alto da Boa Vista e Chácara Klabin, que engloba dez estações. Em razão disso, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

Muitos passageiros da linha 2-verde reclamaram nas redes sociais da demora para embarcar e de composições lotadas.

"A linha 2-verde parada, monotrilho encavalado, uma falta de respeito como sempre. Quando será que teremos um serviço de qualidade? Palavras que não combinam com a instituição", afirmou Karina Xavier.

"Com falha! Já há 40min na Vila Prudente, lado esquerdo da estação, onde não chega nenhum trem", reclamou Adriana Moraes.

A Enel Distribuição afirmou que uma ocorrência em uma subestação da transmissora ISA CTEEP que fornece energia para Enel causou interrupção de energia às 7h59 desta sexta nos bairros Vila Clementino, Congonhas, Vila Santa Catarina, Jardim Aeroporto, Indianópolis, Brooklin, Itaim Bibi, Pinheiros, Bela Vista, Consolação, Cerqueira Cesar, Saúde, Água Funda, Paraíso, Pirajussara e Vila das Belezas em São Paulo.

O problema também afetou as localidades de Jardim Casa Branca (Embu das Artes) e Jardim Pedro Gonçalves (Taboão da Serra).

"O fornecimento foi restabelecido para maioria dos clientes em até três minutos com manobras remotas realizadas na rede de distribuição e normalizado para todos até as 8h12 após a retomada do abastecimento pela ISA CTEEP", afirmou.