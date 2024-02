SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda-feira (19).

Zonas sul, sudeste e a Marginal Pinheiros entraram em estado de atenção às 14h55. Desde o início da tarde, ocorrem chuvas isoladas, oscilando entre fraca e moderada intensidade e com rápido deslocamento, principalmente nas zonas sul e leste, porém, ficaram mais fortes e lentas. As informações são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da capital.

Nas próximas horas o tempo segue instável, com previsão de chuvas isoladas oscilando de intensidade até o início da noite. Imagens do radar meteorológico do CGE da prefeitura de São Paulo, mostram chuvas na forma de pancadas isoladas, com pontos de leve a moderada intensidade, principalmente nas subprefeituras de Capela do Socorro, parelheiros, Cidade Ademar e M Boi Mirim.

Essas instabilidades têm deslocamento relativamente lento. Há potencial para raios e rajadas de vento, o que em conjunto com o solo que já se encontra encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

A terça-feira (20) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. As mínimas devem oscilar em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. No decorrer da tarde a propagação da área de baixa pressão deve provocar chuvas na forma de pancadas generalizadas, com pontos de forte intensidade, raios e rajadas de vento.

Na quarta-feira (21) o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 28°C. O tempo segue instável e as condições para chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade devem retornar no decorrer da tarde com raios e rajadas de vento.