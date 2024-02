SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais civis fantasiados de Chapolin Colorado ?famoso personagem do mexicano Roberto Bolaños?prenderam quatro suspeitos de furtar celulares durante bloco de pós-Carnaval no parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, neste domingo (18). O cortejo era puxado pelo DJ Pedro Sampaio.

Seis aparelhos foram encontrados com os dois homens e duas mulheres detidos. Eles são estrangeiros e têm 21 e 38 anos. Suas nacionalidades não foram divulgadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado.

Agentes envolvidos gravaram parte da ação. No vídeo, é possível ver uma das supostas ladras sendo conduzida à viatura por dois dos chapolins, em trajes vermelhos com detalhes em amarelo.

Segundo a SSP, os policiais viram que um grupo tentava esconder celulares na cintura e no sutiã e realizou abordagem. A quadrilha foi indiciada por furto e associação criminosa e deve passar por audiência de custódia neste segunda-feira (19).

A prática de colocar investigadores em meio a foliões tem sido muito utilizada pela segurança pública de São Paulo para coibir roubos e furtos. Durante o pré-Carnaval e o Carnaval, homens se disfarçaram com camisas floridas, de futebol, shorts, óculos escuros e muito glitter e estiveram em blocos de toda cidade.

O balanço, para o governo, foi positivo. Foram presos 59 suspeitos e recuperados 189 celulares e 598 cartões bancários na capital durante o período.

Foram 450 cartões furtados apenas nas proximidades do Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo, na segunda noite de desfile das escolas de samba, no sábado (10).

O suspeito de 38 anos tinha antecedentes criminais e agia com um comparsa. Ao ser identificada pelos policiais em atitude suspeita, a dupla tentou fugir em meio à multidão que acompanhava os desfiles.

Tais acusados ainda tentaram se desfazer de uma bolsa onde os cartões foram encontrados com uma máquina de pagamento. Havia ao menos dois cartões que constavam em boletins de ocorrências registrados em junho e setembro do ano passado. O homem foi indiciado por receptação e teve a prisão em flagrante decretada.