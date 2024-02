SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clientes de um restaurante chinês no Morumbi, área rica de São Paulo, foram alvos de criminosos na tarde de domingo (18), no horário do almoço. Até a manhã desta terça (20) nenhum suspeito havia sido preso.

Ao menos quatro criminosos invadiram o estabelecimento Golden Plaza, que fica na rua Luís Gonzaga de Azevedo Neto, e levaram pertences de clientes que estavam no restaurante. Os criminosos fugiram em um veículo Nissan Kicks, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Os homens levaram carteiras, celulares, cartões bancários e dinheiro de clientes que aguardavam para serem atendidos e também dos que já estavam à mesa, almoçando.

A ação foi rápida e deixou clientes e funcionários do restaurante assustados com a abordagem.

A Polícia Militar foi acionada e perseguiu os criminosos, mas eles conseguiram fugir. O veículo, que era roubado, foi localizado batido em um muro.

O restaurante publicou um comunicado cancelando o jantar de domingo depois do crime.

Em publicação no Instagram, na manhã desta terça, o Golden Plaza afirmou estar em choque e lamentou o caso.

"Lamentamos profundamente o episódio e estendemos uma mão para todos que estavam presente conosco. Mais do que nunca, a segurança de quem nos visita e toda nossa equipe é nossa principal preocupação. A crescente violência em nossa cidade, incluindo o Morumbi, onde estamos há quase 40 anos, nos afeta cada vez mais e cada mensagem de apoio e feedback são levados muito a sério", afirmou.

As vítimas do roubo no restaurante, de acordo com a SSP, não compareceram à delegacia para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como roubo de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo no 89° DP (Jardim Taboão).

Tags:

São Paulo