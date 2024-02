SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tesoureiro de uma agência do Banco de Brasília é alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal por suspeita de desviar R$ 3,5 milhões para jogos de apostas virtuais.

O BRB realizou a denúncia após perceber irregularidades contábeis em uma das agências do Distrito Federal. A polícia deflagrou hoje a operação com mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de valores das contas do investigado.

O tesoureiro retirava o dinheiro e depositava em sua conta pessoal. Por ter acesso ao cofre e saber das operações de caixa, ele falsificava documentos para esconder os desvios da tesouraria.

O funcionário usava o dinheiro para jogos de apostas virtuais, indicou a investigação. A polícia ainda apura se outros servidores estiveram envolvidos no esquema.

Bloqueio de R$ 3,5 milhões. A investigação ainda conseguiu o bloqueio judicial de valores na conta corrente, ativos financeiros, investimentos e seguros de vida no nome do servidor até o montante supostamente desviado.

O suspeito é investigado por peculato e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 22 anos de prisão.