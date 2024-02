MOSSORÓ, RN (FOLHAPRESS) - A corregedora-geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Marlene Inês da Rosa, afastou cautelarmente os servidores de inteligência, segurança e divisão administrativa da Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Dois presos fugiram do local este mês.

"Os servidores continuarão exercendo as atribuições atinentes ao cargo de gente Federal de Execução Penal. O afastamento se dará até a conclusão dos procedimentos apuratórios correcionais", disse no documento.