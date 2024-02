SÃO PAULO

Circulação de trens ficou interrompida entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda

(FOLHAPRESS) Em 21/02/2024 06h29

Após falha que durou quase 3 horas e interrompeu a circulação de trens da linha 8-diamante, da Via Mobilidade, entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda, no início da manhã desta quarta-feira (21), a linha voltou a operar com normalidade.

O motivo foi uma avaria em um aparelho de mudança de via. A interrupção ocorreu desde o início das operações, às 4h35, e voltou a funcionar corretamente por volta das 7h10.

Os passageiros com destino à estação Júlio Prestes foram orientados a utilizar a linha 7-rubi, da CPTM, com destino à estação Luz.

Passageiros reclamaram da longa espera em estações e também da lotação.

A circulação de trens entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi aconteceu normalmente.

As demais linhas funcionam sem problemas.