SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro na noite desta quarta (21) causou três mortes e deixou municípios alagados e estradas esburacadas. Em 24 horas foram feitos 130 chamados à Defesa Civil estadual.

As mortes ocorreram nos municípios de Japeri, na Baixada Fluminense, e em Barra do Piraí, no sul do estado.

Em Japeri foram duas mortes -uma criança de quatro anos, no bairro Vila Carmelita, e uma mulher de 24 anos, na localidade Chacrinha. A criança, um menino, estava com a irmã gêmea em casa quando ela foi soterrada. Segundo os bombeiros, o menino inalou gás que teria vazado com o desabamento e, ao ser retirado por moradores, já estava sem vida. Já as circunstâncias da morte da mulher não foram divulgadas.

Em Barra do Piraí, um deslizamento de terra atingiu uma casa de três pavimentos, no centro da cidade. Os bombeiros conseguiram retirar quatro pessoas com vida dos escombros, e o corpo de uma mulher. As equipes seguem nas buscas por outras três vítimas que, segundo relatos, estariam soterradas.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas atuam em deslizamentos de terra ocorridos na RJ-125, conhecida como estrada Miguel Pereira, na altura do km 9, e na rodovia RJ-127, que está interditada na altura de Palmeira da Serra.

Em nota, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse que trabalha "de forma integrada com as prefeituras para agilizarmos o atendimento aos locais afetados.

"Técnicos das nossas secretarias já estão atuando a todo vapor nos municípios prejudicados pelas fortes chuvas, para atender toda a população que necessita de ajuda. Presto a minha solidariedade às famílias vítimas dessa tragédia", acrescentou.

No início da tarde desta quinta (22), o governo do afirmou que ainda há "risco muito alto" de inundação, enxurradas e alagamentos em Barra do Piraí, Queimados, Paracambi, Mendes e Nova Iguaçu; e "risco alto" em Porto Real, Belford Roxo, Japeri e Engenheiro Paulo de Frontin.

Em Nova Iguaçu, moradores flagraram o momento em que um jovem salvou uma mulher e duas crianças de um carro que era arrastado pela enxurrada, na noite desta quarta, no bairro Jardim Alvorada. Marcos Vinicius, 20, estava em um ônibus atingido pela inundação; arrastado pela água, o carro onde estava a família parou perto do ônibus, e o jovem retirou a mulher e as duas crianças antes de o veículo ser levado pela enxurrada.

As imagens do salvamento foram compartilhadas nas redes sociais, e Marcos é chamado de herói. O jovem afirma que o pai dele perdeu na inundação uma geladeira recém-comprada, com parcelas que ainda não foram pagas, e criou uma vaquinha virtual. Nas redes sociais ele diz que chegou em casa sem ferimentos e precisou ajudar familiares a erguer móveis para escapar da enchente.

"Olá, eu sou o Vinícius, herói da cabeça de abacaxi", diz o jovem no texto de apresentação da vaquinha, em referência ao seu corte e cor de cabelo. Ele conseguiu mais de 500 apoiadores em poucas horas.

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, a cidade está em alerta máximo devido ao temporal. O pico ocorreu entre as 19h e as 21h, quando foram registrados 140 mm de chuva, o que representa 116% da média histórica do mês de fevereiro (119,8 mm).

A Defesa Civil do município afirma que todos os seus funcionários foram para as ruas para socorrer os moradores atingidos pela chuva e não há registro de mortos ou feridos até o momento. A cidade entrou em estágio de alerta máximo durante a noite e há risco de deslizamentos.

Dois pontos de apoio foram abertos para a população nos bairros Tinguazinho e Morro do DPO.

A prefeitura suspendeu as aulas em nove escolas municipais nesta quinta-feira. O mesmo aconteceu com a unidade do Sesi/Senai na cidade, que ficará fechada após ser afetada pelo temporal.

O prefeito Rogério Lisboa (PL), que está em Brasília, disse que o volume de chuva foi muito acima do esperado na cidade e que vários bairros foram inundados. Ele pediu que as pessoas só saiam de casa em situação de extrema necessidade.

Em Queimados, também na Baixada Fluminense, seis pontos de ajuda à população foram abertos após o temporal. As aulas foram suspensas no período da manhã em todas as escolas municipais.

Famílias ficaram ilhadas, e a Defesa Civil precisou usar barcos para fazer o resgate em alguns bairros. Segundo o prefeito Glauco Kaizer (Solidariedade), choveu 150 mm na cidade.

CRATERA SE ABRE NA BR-393 EM BARRA DO PIRAÍ

Em Barra do Piraí, a chuva abriu uma cratera no km 258 da rodovia Lúcio Meira (BR-393), segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A rodovia havia sido interditada pouco antes, por volta de 1h50 desta quinta, porque já tinha sido constatado o risco de o pavimento ceder em razão do grande volume de água acumulado, diz a PRF. Por volta das 2h40, o trecho inteiro da rodovia foi levado pela força da água, que abriu a cratera.

Não há previsão de quanto tempo será necessário para a recuperação do trecho.