SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O número de mortes causadas pela dengue em Minas Gerais neste ano chegou a 36 nesta quinta-feira (22).

Ao menos 10 novas mortes foram confirmadas no estado nas últimas 24 horas, chegando a 36. Outros 155 óbitos estão em investigação, segundo informações do painel de monitoramento da doença atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

Minas já teve 93.059 casos confirmados da doença em 2024. Outros 268.903 estão em investigação.

Estado em situação de emergência por conta da dengue e chikungunya. A determinação, assinada pelo governador Romeu Zema (Novo), permite que o governo acelere os processos para a aquisição de insumos e materiais para o tratamento médico dos pacientes.

Cinco mortes em BH. A capital mineira também decretou emergência pela doença.

Os outros óbitos foram em: Conselheiro Lafaiete (3), Cordisburgo (2), Mateus Leme (2), Ribeirão das Neves (2), Arceburgo (1), Betim (1), Bocaiúva (1), Cataguases (1), Contagem (1), Crucilândia (1), Lagoa Santa (1), Monte Belo (1), Morro da Garça (1), Nepomuceno (1), Sarzedo (1) e Sete Lagoas (1). Não há detalhes sobre a idade das vítimas ou a data em que os óbitos ocorreram.

Vacinas chegam ao estado. MG recebeu nesta quinta-feira (22) o primeiro lote, com 78.790 doses. Inicialmente serão imunizadas crianças de 10 e 11 anos. Os imunizantes serão distribuídos a 22 municípios

CASOS GRAVES DE DENGUE NO BRASIL CRESCEM 196% EM 2024

Desde o início do ano até o último sábado (17), as contaminações graves no país foram 7.575. No mesmo período de 2023, esse número foi de 2.553. A quantia atual é quase três vezes maior que a registrada no ano passado. Veja aqui a lista completa por estados.

Os casos prováveis saltaram de 165.839 para 688.461. Nessa contabilização, o Ministério da Saúde não especifica quantos foram, de fato, confirmados, e quantos foram descartados.

Nas sete primeiras semanas de 2024, 122 pessoas morreram por dengue. No ano passado, os óbitos registrados foram 118 no mesmo período.

COMO SE PROTEGER

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do inseto. Para isso, o importante é eliminar possíveis locais de armazenamento de água como manter a caixa d'água fechada e encher até a borda os pratos das plantas com areia.

Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água também é uma recomendação dos especialistas. Além disso, é preciso manter as calhas limpas e não deixe água acumulada sobre a laje.

É importante também usar repelente.

QUAIS OS SINTOMAS DA DENGUE

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.