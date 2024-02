SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu 29 pessoas e fechou um "call center do golpe" na quarta-feira (21), na rua José Paulino, na região central de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a quadrilha era especializada em aplicar golpes virtuais com a falsa promessa de oferecer serviços gratuitos de provedores de internet a empresas privadas.

Os donos do imóvel não foram localizados, e não há informação sobre a defesa dos presos.

Segundo as investigações, os suspeitos pesquisavam CNPJ de empresas, depois entravam em contato com os responsáveis e ofereciam os serviços. A oferta era dito que as empresas apareceriam com prioridade nos resultados de buscas na internet.

Os golpistas diziam que o serviço era gratuito e convenciam os empresários a assinar contrato. Ao aceitar o negócio, as vítimas contraíam dívidas superiores a R$ 3.000 e eram coagidas a pagar os valores sob ameaça de ter o CNPJ negativado.

O grupo, segundo a polícia, é suspeito de usar essa tática para aplicar golpes em diversos empresários no estado. Uma das empresas alvo da quadrilha teve um prejuízo de quase R$ 140 mil, de acordo com a SSP.

No local os policiais também recolheram celulares, computadores e documentos.

Em depoimento, os atendentes disseram que não sabiam que a empresa aplicava golpes e que apenas liam um script no papel ao entrar em contato com as empresas.

Os envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato, extorsão, associação criminosa, corrupção de menores, crime contra as relações de consumo e exercício ilegal de atividade.

Três menores de idade também estavam na sede da suposta empresa de tecnologia. Eles foram ouvidos na presença dos responsáveis e depois liberados.