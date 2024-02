SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O interior de São Paulo foi castigado com fortes chuvas na região. Os municípios de São Bento do Sapucaí e Guaratinguetá vão decretar situação de emergência e, segundo a Defesa Civil, já estão sendo orientados sobre os procedimentos.

Outros municípios também sofreram consequências do temporal. Em Santana do Parnaíba, foi registrado deslizamento de terra, que causou a interdição total de uma via e atingiu o portão de uma residência.

Em Aparecida, foi registrada chuva de forte intensidade, longa duração com rajadas de vento, enxurradas, pontos de alagamentos, deslizamento de terra e quedas de árvores na região. Na cidade, foi registrado um dos maiores acumulados de chuva do estado nas últimas 24 horas, com 125 mm.

Em um dos locais afetados, uma grande rocha atingiu os fundos de uma residência e uma equipe realizou uma vistoria preliminar e optou por não interditar do local. Para isso, foi realizada limpeza e higienização do local para viabilizar o retorno da família a moradia.

Em São José dos Campos, um temporal causou pontos de alagamentos, queda de árvores e desabamento na região. Também foi registrado o desabamento da estrutura do teto de um posto de combustível.

Já em Monteiro Lobato, a chuva de forte intensidade também ocasionou deslizamento de terra na rodovia de mesmo nome. O deslizamento resultou na interdição temporária da via que, após a realização da limpeza efetuada pelas equipes, foi liberada.

Ainda segundo a Defesa Civil, também foi registrada a erosão no asfalto causado pelo deslizamento e o local foi interditado preventivamente.

Já no município de Santo Antônio do Pinhal, foram registrados alagamentos e queda de árvores.

Em Várzea Paulista, o temporal causou pontos de alagamento em vias públicas e deslizamento de terra. Ao menos quatro casas foram atingidas por um deslizamento de terra e foram interditadas preventivamente, o que resultou em 11 pessoas desalojados, que foram acolhidos na casa de familiares.

Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, uma cratera foi causada em decorrência de uma caixa de águas pluviais que se rompeu e causou uma erosão por baixo da via.