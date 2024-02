SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O município maranhense de Serrano do Maranhão (MA) tem o menor serviço de coleta de lixo do Brasil, segundo o Censo Demográfico 2022 divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo a pesquisa, 98,3% do lixo do município não é coletado.

O Censo também já havia mostrado que a cidade é o município o mais preto do Brasil. Em 2022, 58,74% da população se declarou preta ?o equivalente a 5.993 pessoas de um total de 10.202 habitantes. No total do país, 10,2% da população se declarou preta.

Apesar de ter sido o estado que mais ampliou a proporção da população atendida entre os anos de 2010 e 2022, o Maranhão continuou com a menor porcentagem de moradores com coleta direta ou indireta de lixo ?53,5% da população tem acesso ao serviço.

Serrano do Maranhão é a quarta maior cidade do Brasil em população quilombola. Eles representam 55,74% dos habitantes, ou seja, 5.687 pessoas.

Além disso, o Maranhão é o estado com a segunda maior população quilombola do Brasil. O estado possui 269.074 pessoas que se declaram quilombolas e vivem em 32 municípios, ficando atrás apenas da Bahia.

A coleta de lixo tanto na zona urbana quanto na zona rural de Serrano só começou no ano passado, conforme relatam os moradores. O líder do quilombo Santo Antônio, Eremilton Ferreira, 47, disse que a população já se acostumou com a situação, que sempre descartou o lixo queimando ou despejando no lixão próximo.

"Quem tinha mais condição financeira, pagava carroça para limpar os quintais e jogar no lixão que tinha perto. Só dois quilombos têm a coleta, o Santo Antônio e o Campinho, por serem os mais próximos da cidade", explica.

Os habitantes da zona rural relatam já estar habituados à falta de coleta.

"A gente vê que os quilombos são os mais prejudicados porque não existe coleta de lixo nos quilombos. O que seria melhor seria uma capacitação para conscientização do quilombolas que estão ali para ver como vamos captar o lixo", diz Acácia dos Santos Pontes, Quilombo de Boa Esperança 2.

A preocupação dos moradores é também com a proliferação de doenças, conforme relata Sandra Silva, 47, do quilombo Açude. "Um período desses de inverno com um lixo que não é descartado de forma adequada acumula mosquitos da dengue. A gente tem que levar essa discussão para dentro dos quilombos para que não venha a surgir um surto das doenças transmitidas pelo mosquito", diz.

"O grande problema que temos com a coleta de lixo urbano é que ele é despejado nos territórios das comunidades. E aí, imagina a tragédia socioambiental que é isso. Jogam a céu aberto, sem o tratamento, as pessoas fazem a reciclagem dos resíduos sólidos sem qualquer equipamento, de qualquer jeito, porque vem tudo misturado", diz Kum?tum Akroá Gamella, da Comissão Pastoral da Terra.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

HISTÓRIA

O município de Serrano do Maranhão fica a 187 km da capital São Luís, e faz divisa com os municípios de Bacuri, ao norte, e Cururupu, a Leste.

Serrano foi elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Serrano do Maranhão, pela lei estadual nº 6192/1994, desmembrado do município de Cururupu.

Por lá, segundo o panorama econômico do portal Caravela, as principais atividades remuneradas são ligadas a empregos de administração pública em geral, fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção.