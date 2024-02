SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um cabo do Exército foi baleado por um policial penal depois de resistir à prisão na última quarta-feira (21), em Cruzeiro do Sul (AC).

Jardesson Souza Ferreira estava de férias quando foi atingido na nuca. Ele foi levado ao Hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul e não corre risco de morte, mas está em observação na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

O cabo teria resistido à prisão realizada por policiais penais, segundo o Iapen (Instituto de Administração Penitenciária). O caso corre em sigilo e não foi informado pela Polícia Civil o que teria motivado o conflito e a voz de prisão dada pelos agentes.

O Iapen abriu um procedimento administrativo para investigar a conduta dos policiais que abordaram Jardesson. A Polícia Civil informou que vai se manifestar posteriormente.

Jardesson está incorporado nas fileiras do Exército Brasileiro. Ele integra o quadro de contingente do Comando de Fronteira Juruá 61º Batalhão de Infantaria, em Cruzeiro do Sul, uma unidade de responsabilidade do Comando Militar da Amazônia.