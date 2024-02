SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma professora foi presa após tentar atear fogo no ex-marido dentro de um ônibus em Campinas, no interior de São Paulo, na tarde de quinta-feira (22).

A vítima é motorista do ônibus e havia acabado de estacionar o veículo no terminal Cury, conhecido como terminal central, o mais movimentado da cidade. O caso ocorreu por volta das 17h, em horário de pico.

Após ser imobilizada, Simone Silva de Araújo, 52, foi levada para o plantão do 1º DP, onde foi presa em flagrante. Ela passou por audiência de custódia nesta sexta (23) e, de acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), teve a prisão convertida em preventiva. Justiça e polícia não souberam dizer se a professora já tem advogado.

Imagens gravadas por uma câmera de monitoramento mostram quando a professora entra no veículo, tira uma garrafa da bolsa e esguicha um líquido no motorista. O coletivo ainda estava cheio de passageiros, que tentavam descer.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dentro da garrafa havia querosene, que também foi jogado no interior do ônibus.

As imagens mostram que na sequência a professora acende um cigarro, mas uma mulher intervém, seguida por um homem -os dois são seguranças do terminal.

Ainda de acordo com o BO, o motorista, que tem 55 anos, disse que a ex-mulher estava "inconformada que ele havia obtido a guarda dos filhos".