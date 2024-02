SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Censo 2022 aponta desigualdades regionais no saneamento, Lula afirma que declaração sobre Gaza foi mal interpretada, PF identifica militares da ativa que redigiram carta para exortar Exército ao golpe e outras notícias para começar este sábado (24).

CENSO

Brasil ainda tem 49 milhões sem esgoto adequado e 4,8 milhões sem água encanada. Censo 2022, do IBGE, aponta desigualdades regionais e mostra que parte da população não tem coleta de lixo e banheiro.

GOVERNO LULA

Se não é genocídio, não sei o que é, diz Lula sobre ação de Israel em Gaza. Presidente afirma que sua fala comparando o conflito ao Holocausto nazista foi mal interpretada.

YANOMAMI

Governo celebrou 'queda' de mortes de yanomamis em 2023, antes de dados completos saírem. Balanço oficial indicou 363 mortos no ano passado, acima dos 343 óbitos computados em 2022.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Militares da ativa escreveram carta para pressionar Exército a participar de golpe, diz PF. Nome de coronéis aparecem em metadados de documento apócrifo pró-Bolsonaro publicado em 2022.

CONGRESSO NACIONAL

Lira articula projeto para limitar ações da Polícia Federal dentro da Câmara. Presidente da Casa pede que lideranças conversem com bancadas para medir apoio de deputados a propostas.

TARCÍSIO

Tarcísio elogia Justiça Eleitoral ao lado de Moraes às vésperas de ato de Bolsonaro. Governador de SP vai hospedar ex-presidente no Palácio dos Bandeirantes em meio a investigação sobre tentativa de golpe.

CHINA

'Chips devem fazer da moeda chinesa o dólar do século 21', afirma executivo de banco asiático. Vice-presidente do Bank of China Brasil defende ainda uso do yuan para ampliar oportunidade a empresas brasileiras.

GOVERNO BIDEN

Chanceler argentina manda recado sutil ao Brasil durante visita de Blinken. Chefe da diplomacia dos EUA esteve em Buenos Aires após cúpula do G20 no Rio e defendeu aliança com os dois países.

VIOLÊNCIA

Motoboy alvo de ataque com faca no RS é indiciado junto com agressor. OUTRO LADO: defesa de trabalhador afirma que conclusão é prematura e tenta desqualificar agressão; Brigada Militar nega racismo no caso.

COTIDIANO

Pilotos da Latam declaram 'mayday' após decolar de SP e precisam voltar em emergência. Com tanque cheio, pneu estourou no pouso segundo bombeiros, mas companhia nega; OUTRO LADO: empresa diz que retorno ao Aeroporto de Guarulhos ocorreu por 'questões técnicas'.

RIO DE JANEIRO

Vaquinha para jovem que salvou mãe e bebês da chuva no RJ ultrapassa dobro da meta. Família de Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, o 'herói da enchente' em Nova Iguaçu, perdeu bens com chuva.

ESPORTE

Condenação de Daniel Alves se soma à de Robinho e coloca em xeque a formação dos atletas. 'A gente acaba, em muitos momentos, mimando o jogador, fazendo com que ele acredite que pode tudo', diz especialista.

UNIÃO EUROPEIA

Queijos camembert e roquefort podem desaparecer na França. Fungo usado na produção sofreu pequenas alterações genéticas naturais, o que afeta cadeia dos laticínios.