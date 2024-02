SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar e a filha dele de 19 anos foram mortos na madrugada deste sábado (24), na zona norte de São Paulo, durante troca de tiros com bandidos em frente a uma farmácia da rede Drogasil.

O crime ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros, por volta das 5h20, quando o cabo Anderson de Oliveira Valentin, de folga e em trajes civis, estacionou no local para fazer compras.

De acordo com a Secretaria da Segurança, o policial estava dentro do carro, junto com a filha, quando três criminosos armados tentaram assaltar o estabelecimento, que estava com a porta trancada.

O policial fez uma intervenção e iniciou um confronto com os ladrões. Tanto o PM quanto a filha, que estava no banco de trás, foram atingidos. Os dois foram socorridos, mas não resistiram. Os criminosos fugiram.

Segundo a polícia, a ocorrência está em andamento pelo 39º Distrito Policial (Vila Gustavo). "Demais detalhes serão fornecidos ao término do registro. O cabo Anderson integrava o efetivo do 7ª BM/PM (base na região de Higienópolis, centro-oeste)"

A RD-RaiaDrogasil afirmou, em nota, que "lamenta" o que ocorreu e se solidariza com os familiares das vítimas. A empresa diz também que está colaborando com as investigações policiais.