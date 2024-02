SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado (24) um homem que transportava 5 kg de cocaína em um navio de cruzeiro que estava atracado no Rio de Janeiro.

O navio tinha saído de Ilhéus, na Bahia. De acordo com os agentes, uma outra pessoa já tinha sido detida na cidade sob a suspeita de envolvimento no caso.

Durante o trajeto do navio, a 1ª Vara Federal de Ilhéus expediu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito que estava no cruzeiro.

O mandado foi cumprido por policiais federais lotados no Núcleo Especial de Polícia Marítima que abordaram o navio no momento em que ele atracava na baía de Guanabara.

O homem, que não teve o nome ou idade divulgados, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio, no centro da cidade, e será encaminhado ao sistema prisional do estado.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, "a prisão ocorre no âmbito da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que que está ocorrendo nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí/RJ e Santos/SP, assim como nos aeroportos do Galeão e de Guarulhos".

O decreto de GLO está em vigor desde o dia 6 de novembro de 2023 com prazo de duração até 3 de maio deste ano, em um trabalho de articulação coletiva entre diversos órgãos de segurança pública.

As GLOs são operações que autorizam militares a atuar com poder de polícia. Ocorrem em situações em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e devem ser feitas em caráter episódico, em área restrita e por tempo limitado.