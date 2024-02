RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Foram iniciadas as obras de recuperação definitivas da estrutura do edifício Giovannina Sarane Galavoti, esvaziado no último dia 13 em Praia Grande, na Baixada Santista, após a edificação apresentar problemas em colunas de sustentação.

De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, as obras compreendem a recuperação e reforços solicitados nos pavimentos danificados. O prédio segue totalmente interditado.

O edifício, na avenida Jorge Hagge, 80, no bairro Aviação, foi evacuado com urgência após três colunas sofrerem danos às 13h56 daquele dia. Não houve vítimas.

O edifício possui 23 pavimentos, dos quais 19 com unidades habitacionais, e foi entregue aos moradores em 2011. Há, no total, 133 apartamentos, de acordo com a Defesa Civil.

Cerca de 250 pessoas moram em 80 apartamentos, enquanto as outras 53 unidades são imóveis de veraneio.

A prefeitura informou que o início das obras foi possível após análise e aprovação dos documentos que foram protocolados junto à Secretaria de Urbanismo e que são de responsabilidade da construtora e do condomínio.

Não há prazo para a conclusão, nem estimativa de retorno dos moradores ao edifício. A maioria das famílias que moram nos apartamentos de residência permanente estão hospedadas nas casas de familiares e a construtora disponibilizou vagas em um hotel para aqueles que precisaram de abrigo.

Durante esta semana, moradores puderam, de forma controlada pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal, subir aos seus apartamentos para retirar itens pessoais.