SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasil sem plano para abrir mão de petróleo, São Paulo chega a 20 mil casos de dengue, mais uma vitória de Trump nos EUA e outras notícias para começar este domingo (25).

ENERGIA LIMPA

Brasil não tem plano definido para abrir mão de petróleo e gás. Metas para emissões nacionais não trazem prazos de redução no uso de combustíveis fósseis

charge do dia.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Fala de Lula sobre Holocausto transborda diplomacia e vira espinho político doméstico. Comparação feita pelo presidente repercute em manifestação pró-Bolsonaro, pedido de impeachment e eleições municipais.

ELEIÇÕES EUA

Trump vence primária na Carolina do Sul e consolida liderança republicana. Em estado da única rival, ex-presidente conquista 4ª prévia eleitoral e firma posição hegemônica.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucranianos que vivem no front temem ser esquecidos em dois anos de guerra. Ex-moradora de Avdiivka, recém-tomada pelos russos, diz ter medo de nem se lembrar de sua cidade diante da destruição.

LIVROS

Esquerda morreu e extrema direita é única força real no país, diz Safatle. Autor lança 'Alfabeto das Colisões', livro experimental de filosofia para grande público.

DENGUE

São Paulo chega a 20 mil casos de dengue; 200 têm sinais de alarme e gravidade. Ao menos 11 municípios paulistas decretaram situação de emergência; estado de SP soma mais de 92 mil registros.

VIOLÊNCIA

Família presa na Bahia lavou dinheiro do tráfico com imóveis e fazendas, diz Promotoria. Seis foram presas e suposto líder da quadrilha foi morto; defesa de viúva não comenta e genro diz que vai provar inocência.

EMPRESAS

Guerra familiar entre herdeiros-réus de grupo bilionário vem à tona via Instagram. Conglomerado João Santos, que já foi 2º produtor de cimento do país, vive disputa fratricida enquanto é acusado de corrupção e está em recuperação judicial.

OBITUÁRIO

Morre Maria Lata D'Água, ex-passista que foi símbolo do Carnaval, aos 90 anos. Ela se notabilizou na folia carioca, fez apresentações na Europa e inspirou marchinha que virou clássico.

PRISÕES

Prisões de segurança máxima como a de Mossoró são raridade na Europa. Países como Reino Unido e Holanda adotaram o modelo para conter fugas; morte de Navalni em presídio russo chamou atenção para situação no país.

TECNOLOGIA

Brasil deve focar matemática no ensino médio, diz Nobel de economia. Para David Card, IA pode ajudar no processo pedagógico, mas impacto no mercado de trabalho ainda é incerto.

CELEBRIDADES

Ivete Sangalo recebe alta após diagnóstico de pneumonia: 'Suas orações me fortaleceram'. Cantora agradeceu fãs por mensagens durante sua internação em hospital de Salvador.